Парижская полиция задержала вернувшихся с Украины боевиков
В Париже на автовокзале были задержаны два ультраправых активиста, пишет обозреватель Денис Куртье в статье для Parisien.
По его данным, подозреваемые были задержаны на автовокзале в Берси (округ Парижа) в субботу, 22 апреля.
Стражи порядка, уточнил Куртье, обнаружили у них винтовки с оптическими прицелами, привезенные с Украины. Он добавил, что транспортировка и хранение такого оружия запрещены на территории Франции.
Обозреватель отметил, что правоохранители возбудили против задержанных дело об угрозе национальной безопасности.
Французские спецслужбы, заметил журналист, следили за ними, так как подозревали в причастности к ультраправой организации. Вместе с тем, добавил он, оружие удалось найти во время случайной проверки, которую проводили на автовокзале таможенники.