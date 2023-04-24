Парижская полиция задержала вернувшихся с Украины боевиков

В Париже на автовокзале были задержаны два ультраправых активиста, пишет обозреватель Денис Куртье в статье для Parisien.

По его данным, подозреваемые были задержаны на автовокзале в Берси (округ Парижа) в субботу, 22 апреля.

Стражи порядка, уточнил Куртье, обнаружили у них винтовки с оптическими прицелами, привезенные с Украины. Он добавил, что транспортировка и хранение такого оружия запрещены на территории Франции.

Обозреватель отметил, что правоохранители возбудили против задержанных дело об угрозе национальной безопасности.