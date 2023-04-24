Критик Белого дома Такер Карлсон покинул Fox News

Один из крупнейших американских телеканалов Fox News объявил об уходе журналиста Такера Карлсона.

«Последняя программа господина Карлсона вышла в эфир в пятницу, 21 апреля», - заявили в Fox News.

Для ведущего и телеканала решение об уходе стало обоюдным. О дальнейших планах журналиста не сообщается.

Телеведущий часто выступал с критикой президента США Джо Байдена. В одном из выпусков своего шоу он сравнил Демократическую партию с «ищущими трюфель свиньями».