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Критик Белого дома Такер Карлсон покинул Fox News

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Один из крупнейших американских телеканалов Fox News объявил об уходе журналиста Такера Карлсона.

«Последняя программа господина Карлсона вышла в эфир в пятницу, 21 апреля», - заявили в Fox News.

Для ведущего и телеканала решение об уходе стало обоюдным. О дальнейших планах журналиста не сообщается.

Телеведущий часто выступал с критикой президента США Джо Байдена. В одном из выпусков своего шоу он сравнил Демократическую партию с «ищущими трюфель свиньями».

Трамп назвал главную ошибку Байдена

Предприниматель Илон Маск ранее критически высказался о качестве статей в газете The New York Times. Бизнесмен назвал публикации неинтересными и нечитабельными, передает «Радиоточка НСН».

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