Критик Белого дома Такер Карлсон покинул Fox News
Один из крупнейших американских телеканалов Fox News объявил об уходе журналиста Такера Карлсона.
«Последняя программа господина Карлсона вышла в эфир в пятницу, 21 апреля», - заявили в Fox News.
Для ведущего и телеканала решение об уходе стало обоюдным. О дальнейших планах журналиста не сообщается.
Телеведущий часто выступал с критикой президента США Джо Байдена. В одном из выпусков своего шоу он сравнил Демократическую партию с «ищущими трюфель свиньями».
Предприниматель Илон Маск ранее критически высказался о качестве статей в газете The New York Times. Бизнесмен назвал публикации неинтересными и нечитабельными, передает «Радиоточка НСН».