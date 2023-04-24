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Парламент Великобритании расширил расследование в отношении Сунака

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Парламентская комиссия по стандартам Соединенного Королевства приняла решение расширить расследование в отношении премьер-министра Великобритании Риши Сунака по еще одному пункту министерского кодекса, пишет политический обозреватель Дженнифер Скотт в статье для Sky News.

Автор пояснил, что в кабинете министров действует особый кодекс, который устанавливает стандарты поведения высокопоставленных чиновников королевства.

По его данным, был нарушен параграф 13 кодекса, который запрещает членам парламента раскрывать подробности ведущихся расследований.

Ранее Риши Сунак прокомментировал публикации в прессе об ошибках в его декларации о доходах.

Сунак назвал Британию сверхдержавой

Он подчеркнул, что внес в документ все необходимые сведения. В том числе, уточнил премьер, он вписал данные о ценных бумагах своей супруги Акшаты Мурти.

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