Гутерриш: руководство миссии ООН в Судане остается в стране

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, выступая на заседании Совета Безопасности всемирной организации по ситуации в Судане, заявил, что руководство миссии ООН остается в стране. Об этом сообщает ТАСС.
"Руководство ООН в Судане во главе с моим специальным представителем Фолькером Пертесом остается в стране", - заявил он. По его словам, ООН создала новый хаб в Порт-Судане вместо Хартума, чтобы "обеспечить себе возможность продолжать работу с... партнерами по поддержанию мира и облегчению людских страданий".
Ранее управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) заявило, что число граждан, покинувших Судан, составит 100 тысяч человек. Министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам визита в Нью-Йорк на сессию Совбеза ООН заявил, что детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) в Судане попросил посольство Российской Федерации в Хартуме помочь сотрудникам организации.