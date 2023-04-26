Гутерриш: руководство миссии ООН в Судане остается в стране

"Руководство ООН в Судане во главе с моим специальным представителем Фолькером Пертесом остается в стране", - заявил он. По его словам, ООН создала новый хаб в Порт-Судане вместо Хартума, чтобы "обеспечить себе возможность продолжать работу с... партнерами по поддержанию мира и облегчению людских страданий".