В Шотландии продают необитаемый остров

Остров в Ирландском море Барлокко, расположенный поблизости от Шотландии, выставили на продажу за 150 тысяч фунтов стерлингов, что примерно равняется 186 тысячам долларов. Об этом говорится на сайте риелторской компании Galbraith.

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Площадь Барлокко примерно составляет 100 тысяч квадратных метров. На западной стороне есть галечный пляж, а во время отлива до острова можно добраться по суше. При этом построек или каких-либо удобств на острове нет – риелторы отмечают, что зимой вода наполняет пруд, которым можно напоить скот и диких животных.

Из положительных сторон авторы объявления выделили то, что Барлокко расположен на территории «участка особого научного интереса». Это означает, что местные власти сочли остров примечательным своей флорой, фауной или географическими особенностями.

Интерес к объявлению проявили уже около 50 потенциальных покупателей. Среди них есть граждане Италии, Германии, Норвегии и США. Кто стоит за продажей острова в данный момент не разглашается.