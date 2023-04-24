Бывший лидер оппозиции Венесуэлы Гуайдо покинул страну

Бывший лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо сообщил в понедельник, что покинул территорию Боливарианской Республики и находится в Колумбии. Соответствующее заявление он разместил в Twitter.

"Я только что прибыл в Колумбию тем же способом, как и миллионы венесуэльцев до меня - пешком. Я прибыл по случаю проведения конференции, созванной президентом [Колумбии Густаво] Петро в этот вторник, 25 апреля, и запрошу встречи с присутствующими международными делегациями", - говорится в заявлении политика.

Ранее Богота объявила о созыве международной конференции для поиска путей урегулирования политического кризиса в Венесуэле. Ожидается, что в работе форума, который пройдет 25 апреля, примут участие представители международных организаций и 15 государств. Глава МИД Колумбии Альваро Лейва заявил, что конференция пройдет без участия представителей правительства и оппозиции Венесуэлы. Президент Боливарианской Республики Николас Мадуро поддержал проведение международной встречи. В 2024 году в Венесуэле должны пройти очередные президентские выборы, участие в которых планируют принять оппоненты нынешнего главы государства.