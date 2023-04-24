$81.27-0.2189.46+0.11

Бывший лидер оппозиции Венесуэлы Гуайдо покинул страну и находится в Колумбии

Бывший лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо сообщил в понедельник, что покинул территорию Боливарианской Республики и находится в Колумбии. Соответствующее заявление он разместил в Twitter.

Бывший лидер оппозиции Венесуэлы Гуайдо покинул страну
© globallookpress.com

"Я только что прибыл в Колумбию тем же способом, как и миллионы венесуэльцев до меня - пешком. Я прибыл по случаю проведения конференции, созванной президентом [Колумбии Густаво] Петро в этот вторник, 25 апреля, и запрошу встречи с присутствующими международными делегациями", - говорится в заявлении политика.

Ранее Богота объявила о созыве международной конференции для поиска путей урегулирования политического кризиса в Венесуэле. Ожидается, что в работе форума, который пройдет 25 апреля, примут участие представители международных организаций и 15 государств. Глава МИД Колумбии Альваро Лейва заявил, что конференция пройдет без участия представителей правительства и оппозиции Венесуэлы. Президент Боливарианской Республики Николас Мадуро поддержал проведение международной встречи. В 2024 году в Венесуэле должны пройти очередные президентские выборы, участие в которых планируют принять оппоненты нынешнего главы государства.

Политический кризис в Венесуэле обострился в 2019 году, когда возглавляемая оппозицией Национальная ассамблея не признала результаты президентских выборов 2018 года, на которых победил действующий лидер страны Мадуро. В результате парламент объявил, что в отсутствие легитимного главы государства его обязанности будет исполнять спикер законодательного собрания, которым на тот момент являлся лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо. США, большинство стран ЕС, а также некоторые государства Латинской Америки признали его президентом. В конце декабря 2022 года венесуэльская оппозиция упразднила "временное правительство" Гуайдо.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий