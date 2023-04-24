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Премьер Эстонии прибыла на Украину и встретилась с Зеленским

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Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с премьер-министром Эстонии Каей Каллас военную помощь и антироссийские санкции. О визите эстонского политика и совместном брифинге в Житомире сообщает агентство УНИАН.

Премьер Эстонии Каллас встретилась с Зеленским в Киеве
© globallookpress.com

Премьер сказала, что это ее первый визит на Украину как главы нового эстонского правительства. Украинский лидер выразил благодарность Эстонии за решение поставить Киеву все имеющиеся гаубицы калибра 122 и 155 миллиметра.

«Наши переговоры как всегда содержательны. Мы успели обсудить весь спектр вопросов, которые имеют значение именно сейчас, в первую очередь, наши возможности на передовой», — сказал Зеленский.

По его словам, украинские партнеры должны быстро оказывать помощь стране, в том числе в поставках вооружения.

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