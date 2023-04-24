Премьер Эстонии Каллас встретилась с Зеленским в Киеве

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с премьер-министром Эстонии Каей Каллас военную помощь и антироссийские санкции. О визите эстонского политика и совместном брифинге в Житомире сообщает агентство УНИАН.
Премьер сказала, что это ее первый визит на Украину как главы нового эстонского правительства. Украинский лидер выразил благодарность Эстонии за решение поставить Киеву все имеющиеся гаубицы калибра 122 и 155 миллиметра.
«Наши переговоры как всегда содержательны. Мы успели обсудить весь спектр вопросов, которые имеют значение именно сейчас, в первую очередь, наши возможности на передовой», — сказал Зеленский.
По его словам, украинские партнеры должны быстро оказывать помощь стране, в том числе в поставках вооружения.