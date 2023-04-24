СБУ задержала бывшего разведчика за вербовку россиян

Служба безопасности Украины (СБУ) задержала бывшего сотрудника Главного управления разведки Романа Червинского из-за инцидента с обстрелом аэродрома Канатово в Кировоградской области в июле 2022 года. Об этом сообщает издание «Украинская правда» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По версии СБУ, мужчина пытался договориться с российским пилотом о краже самолета ВС РФ. Завербованный пилот заявил, что согласен перейти на сторону Украины, однако в действительности это позволило Вооруженным силам РФ получить данные о размещении на аэродроме личного состава и самолетов ВСУ. Впоследствии ВС РФ нанесли ракетный удар, уничтожили командира воинской части и ранили 17 украинских военнослужащих, добавили в ведомстве.