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СБУ задержала бывшего разведчика за вербовку россиян

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Служба безопасности Украины (СБУ) задержала бывшего сотрудника Главного управления разведки Романа Червинского из-за инцидента с обстрелом аэродрома Канатово в Кировоградской области в июле 2022 года. Об этом сообщает издание «Украинская правда» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

СБУ задержала бывшего разведчика за вербовку россиян
© РИА Новости

По версии СБУ, мужчина пытался договориться с российским пилотом о краже самолета ВС РФ. Завербованный пилот заявил, что согласен перейти на сторону Украины, однако в действительности это позволило Вооруженным силам РФ получить данные о размещении на аэродроме личного состава и самолетов ВСУ. Впоследствии ВС РФ нанесли ракетный удар, уничтожили командира воинской части и ранили 17 украинских военнослужащих, добавили в ведомстве.

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В СБУ заявили, операция проводилась Червинским самовольно, без одобрения соответствующих ведомств. Суд изберет фигуранту меру пресечения 25 апреля. Офис генпрокурора заявил, что будет ходатайствовать об аресте.

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