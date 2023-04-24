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Вучич заявил о нежелании Сербии конфликтовать с НАТО

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Белград не желает вступать в конфликт с Североатлантическим альянсом, рассказал на брифинге глава Сербии Александр Вучич. Он добавил, что у республики нет сил на такие действия, пишет ТАСС.

По данным агентства, накануне власти Косово призвали западные страны оказать помощь непризнанной республике. При этом они упирали на то, что региону грозит внешняя опасность, так же, как и Украине.

Вучич подчеркнул, что Сербия не в силах противостоять НАТО и не желает втягиваться в конфликт с альянсом.

Вместе с тем, уточнил президент, Белград не может нейтрально относиться к тому, что в Косово унижают сербов, нападают на них.

По его словам, в настоящее время на фоне провокаций со стороны властей Косово сложилась непростая ситуация.

Вучич: Сербия введет санкции против России только в безвыходной ситуации

Ранее Вучич заявил, что Сербия не желает втягиваться в конфликт на Украине. Он отметил, что Белград не планирует посылать оружие ни Киеву, ни Москве.

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