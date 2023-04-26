Додон заявил, что Санду пытается разорвать все связи с Россией

Президент Молдавии Майя Санду пытается окончательно ухудшить отношения с Россией, однако большинство граждан хотят дружить с РФ. Такое мнение выразил лидер Партии социалистов Республики Молдова и экс-глава государства Игорь Додон в интервью "Известиям", опубликованном в среду.

"То, что мы видим последние полгода, - это попытка полностью разорвать все наработанные двусторонние связи. Буквально на днях по инициативе молдавской стороны начнется анализ ряда соглашений с СНГ, чтобы их денонсировать, - сказал Додон. - И когда на прошлой неделе в Молдову не пустили чиновника очень высокого уровня - [главу Татарстана] Рустама Минниханова, который бывал в Молдове по моему приглашению много раз, это означает, что молдавские власти ищут повод ухудшить и без того очень плохие двусторонние отношения с Россией".

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Он отметил, что нынешние власти республики "пытаются вклиниться в антироссийскую повестку". "Это, конечно, не соответствует позиции большинства граждан Молдовы, которые хотят дружить с Россией, - подчеркнул он. - Это и простые граждане, и, безусловно, бизнесмены, которые хотят поставлять наши товары на российский рынок".

В то же время экс-президент считает, что декларации о намерении выйти из СНГ имеют слабые перспективы реализации, поскольку это долгая процедура. При этом он скептически выразился и относительно вступления республики в ЕС. "Мое мнение: членами ЕС мы не станем, - сказал политик. - Во всяком случае в ближайшее десятилетие точно нет. Что будет с Европейским союзом к тому моменту, никто не знает".

При этом Додон не исключает опасности силового решения в Приднестровье, поскольку "нынешняя власть в Молдове несамостоятельна в принятии решений". "Если это будет выгодно западным кураторам, нельзя исключать, что Кишинев - возможно, вместе с Киевом - пойдет на дестабилизацию в этом регионе", - сказал он.