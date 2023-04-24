$81.27-0.2189.46+0.11

Вучич заявил о нежелании Сербии вступать в конфликт с НАТО

Сербия не в силах и не желает вступать в конфликт с НАТО. Об этом, общаясь с журналистами, заявил президент Сербии Александр Вучич, передает портал Novosti.

Вучич заявил о нежелании Сербии вступать в конфликт с НАТО
© Lenta.ru

«Вучич заявил сегодня, что Сербии не нужен конфликт с Североатлантическим альянсом, потому что она не может победить в этом конфликте. В то же время страна не в том положении, чтобы допускать новые нападения и унижения», — говорится в материале.

Глава Сербии добавил, что стране необходим реальный диалог с албанцами и международным сообществом, посвященный ее национальным проблемам.

«Точно так же, как у нас ведутся отличные разговоры о европейских проблемах», — добавил он.

Ранее Вучич заявлял, что НАТО представляет для Сербии угрозу. В то же время, по словам президента, западные страны убеждают Белград в наличии угрозы со стороны Москвы.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий