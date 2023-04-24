ЕС захотел отвоевать влияние России на некоторые страны

Евросоюз разрабатывает план по изоляции России с помощью ослабления ее влияния в ряде регионов и укрепления своих связей с Казахстаном, Бразилией, Нигерией и Чили. Об этом пишет Politico.

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По данным издания, официальными лицами ЕС был разработан и распространен план по усилению влияния на четыре «приоритетные страны», дружественные России: Казахстан, Бразилию, Нигерию и Чили.

«Документ выходит далеко за рамки торговых отношений, предусматривая индивидуальные предложения, которые ЕС может сделать по энергетике, миграции, экономическому развитию или координации в области безопасности. Основное внимание явно уделяется пряникам, а не кнуту», - подчеркивается в статье.

В документе отмечается, что каждая из этих четырех стран представляет собой потенциальную опору для Евросоюза в тех регионах, где он вынужден соперничать за влияние и ресурсы с Китаем и Россией. В частности, Бразилия и Чили расположены в богатой сырьем Латинской Америке, Нигерия — экономический центр Западной Африки, а Казахстан обладает запасами нефти и газа.

Особое внимание при этом уделяется именно Казахстану. Основной интерес ЕС здесь в том, чтобы «гарантировать отсутствие обхода международных антироссийских санкций» через эту страну. Сам же Казахстан, по мнению европейских политиков, заинтересован в том, чтобы экспортировать больше нефти в Европу в обход России.

В документе отмечается, что Казахстан «добивается безвизового режима для своих граждан», и говорится о том, что ЕС мог бы заключить с этой страной соглашение о воздушном сообщении в масштабах всего объединения.

Напомним, что после начала Россией спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины ЕС, США и другие западные страны ввели обширные антироссийские санкции.