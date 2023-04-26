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Суд Киева взял под стражу бывшего разведчика, который пытался угнать самолет РФ

Шевченковский районный суд Киева взял под стражу бывшего разведчика и исполняющего обязанности командира одной из воинских частей Романа Червинского, который пытался организовать угон самолета ВКС РФ летом прошлого года. Об этом сообщает "Украинская правда", передает РИА Новости.

Суд Киева взял под стражу бывшего разведчика, который пытался угнать самолет РФ
© Depositphotos

Как пишет издание, по мнению следствия, угон самолета привел к обстрелу аэродрома "Канатово" в Кировоградской области. Уточняется, что Червинский арестован на два месяца без альтернативы залога.

По его словам, обвинения в его адрес являются политическими, а подозрение основывается "на неполных односторонне освещенных, сфальсифицированных материалов". Защита бывшего разведчика намерена обжаловать решение в апелляции. 24 апреля сообщалось, что Служба безопасности Украины (СБУ) задержала Романа Червинского.

До этого в СБУ заявили, что попытка угнать российский самолет в июле 2022 года закончилась ракетным обстрелом аэродрома "Канатово" и гибелью украинских военных. Как отметили в ведомстве, операцию проводили несмотря на замечания службы и без необходимого согласования. Российской стороне удалось получить сведения о размещении личного состава Воздушных сил ВСУ и украинских самолетов и обстрелять аэродром.

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