Суд Киева взял под стражу бывшего разведчика, который пытался угнать самолет РФ

Шевченковский районный суд Киева взял под стражу бывшего разведчика и исполняющего обязанности командира одной из воинских частей Романа Червинского, который пытался организовать угон самолета ВКС РФ летом прошлого года. Об этом сообщает "Украинская правда", передает РИА Новости.

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Как пишет издание, по мнению следствия, угон самолета привел к обстрелу аэродрома "Канатово" в Кировоградской области. Уточняется, что Червинский арестован на два месяца без альтернативы залога.

По его словам, обвинения в его адрес являются политическими, а подозрение основывается "на неполных односторонне освещенных, сфальсифицированных материалов". Защита бывшего разведчика намерена обжаловать решение в апелляции. 24 апреля сообщалось, что Служба безопасности Украины (СБУ) задержала Романа Червинского.