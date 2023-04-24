СМИ: Белый дом хочет удостовериться в успешности наступления Украины

Представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что решение о сроках и деталях наступления ВСУ остается за президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщает РИА Новости.

Как подчеркнул представитель Белого дома, США лишь делают все возможное, чтобы удостовериться, что наступление Украины будет успешным.

3 апреля The New York Times сообщила, что ВСУ попытаются пойти в наступление в мае «или около того».

Однако 12 апреля The Washington Post рассказала, что наступление украинских войск откладывается из-за непогоды, затянувшихся поставок западного оружия и дефицита боеприпасов.

Газета подчеркивала, что планам Киева по наступлению серьезно вредит и утечка из Пентагона - просочившиеся секретные документы содержат подробности о состоянии украинской армии и ее возможностях, в том числе о слабых местах ее ПВО.

Примерно в одно время с выходом статьи WP украинский премьер Денис Шмыгаль допустил, что наступление может начаться только летом 2023 года.