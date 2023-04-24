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Эрдоган предложил суданским лидерам провести переговоры в Анкаре

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил командующим армией и спецназом Судана провести встречу в Анкаре и обсудить условия окончания конфликта в стране. Об этом в понедельник сообщила газета Sudan Tribune со ссылкой на неназванного высокопоставленного чиновника в МИД Судана.

Эрдоган обратился к суданским лидерам с предложением
© globallookpress.com

По данным издания, за последние два дня Эрдоган провел несколько разговоров по телефону с командующим армией Судана Абдель Фаттахом аль-Бурханом и главой сил быстрого реагирования (спецназа) Мухаммедом Хамданом Дагало (Хамидти), предложив посредничество Турции для налаживания мирных переговоров и урегулирования вооруженного конфликта. Турецкий лидер также выступил с инициативой организовать такие переговоры в Анкаре, гарантировав безопасность участникам встречи.

Отношение противоборствующих сторон к предложению Эрдогана пока не известно.

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