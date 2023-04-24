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ЕС захотел отвоевать влияние России на некоторые страны

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Европейский союз (ЕС) захотел отвоевать влияние России на некоторые страны. Об этом пишет Politico со ссылкой на конфиденциальный брифинг руководителей объединения.

ЕС захотел отвоевать влияние России на некоторые страны
© DPA/TACC

В документе говорится, что Евросоюз собрался наладить сотрудничество с дружественными России Бразилией, Чили, Нигерией и Казахстаном. Речь идет о возможных торговых соглашениях, но также возможны индивидуальные предложения ЕС в области энергетики, миграции, экономического развития или координации безопасности. В материале отмечается, что в центре внимания явно находятся «пряники, а не кнуты».

«Мы находимся в конкурентной геополитической среде: не только битва нарративов, но и битва предложений. Нам нужно улучшить наше предложение и укрепить наши отношения», — сказано в документе.

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Кроме того, руководители Евросоюза согласились, что каждая из четырех стран может стать потенциальной поддержкой для блока в тех регионах, где Европа приходится соревноваться за влияние и ресурсы с Китаем и Россией. При этом политики особенно выделили Казахстан и побочный эффект от европейских санкций на его экономику. По их мнению, эта страна должна оставаться надежным посредником между Востоком и Западом.

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