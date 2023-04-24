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ЕС создаст миссию по безопасности для Молдавии

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Совет ЕС утвердил создание гражданской миссии по безопасности для Молдавии в противодействии гибридным и кибернетическим угрозам. Об этом в понедельник, 24 апреля, сообщается на официальном сайте организации.

ЕС создаст миссию по безопасности для Молдавии
© Lenta.ru

В документе сказано, что цель миссии — повысить стабильность безопасности республики в сфере кризисов и гибридных угроз, включая кибербезопасность и противодействие внешнему вмешательству и информационному манипулированию.

Отмечается, что миссия партнерства ЕС для Молдавии была утверждена в рамках общей внешней и оборонной политики.

22 апреля депутат Европарламента Драгош Тудораке выразил мнение, что Молдавии сложнее вступить в Евросоюз, чем было Румынии, поскольку у нее меньше преимуществ. В связи с этим он призвал предпринять все возможные усилия для создания аналогичных условий для Кишинева.

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