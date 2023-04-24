Американский журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш оценил вероятность проведения расследования подрыва газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2» со стороны США. Об этом он рассуждал в эфире телеканала RT.

Журналист признался, что не знает, как будет развиваться история с газопроводами.

«Нынешняя администрация [президента США Джо Байдена] никогда не станет проводить расследование в этом отношении. По крайней мере честное расследование», — убежден он.

Ранее Сеймур Херш заявил, что США планировали шантажировать Россию диверсией на «Северных потоках», пытаясь таким образом предотвратить проведение спецоперации на Украине. По его словам, идея пригрозить Москве подрывом газопроводов появилась в Вашингтоне еще в 2021 году.