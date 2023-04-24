$81.49-0.1389.35-0.11

Сеймур Херш оценил вероятность расследования в США подрыва «Северных потоков»

Американский журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш оценил вероятность проведения расследования подрыва газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2» со стороны США. Об этом он рассуждал в эфире телеканала RT.

Журналист признался, что не знает, как будет развиваться история с газопроводами.

«Нынешняя администрация [президента США Джо Байдена] никогда не станет проводить расследование в этом отношении. По крайней мере честное расследование», — убежден он.

Ранее Сеймур Херш заявил, что США планировали шантажировать Россию диверсией на «Северных потоках», пытаясь таким образом предотвратить проведение спецоперации на Украине. По его словам, идея пригрозить Москве подрывом газопроводов появилась в Вашингтоне еще в 2021 году.

DEA призвало отменить ограничения в зоне теракта на «Северных потоках»

В феврале текущего года Херш представил расследование, в котором назвал США организаторами подрыва «Северных потоков». Журналист утверждает, что водолазы американской армии заложили взрывные устройства под трубопроводы под прикрытием маневров НАТО Baltops 22.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий