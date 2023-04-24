Великобритания ввела санкции против четырех командиров КСИР

«Великобритания и наши международные партнеры сегодня вновь ясно дают понять, что мы не будем закрывать глаза на жестокое угнетение режима. Мы продолжим предпринимать ряд действий, чтобы привлечь режим к ответственности за его действия», — подчеркнул Клеверли.