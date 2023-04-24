Китай обвинил США в «научно-технической» травле
Официальный представитель МИД КНР Мао Нин назвала «научно-технической» травлей контроль США над экспортом чипов в Китай для сдерживания КНР. Об этом пишет РИА Новости.
По ее словам, США принуждают своих союзников к сотрудничеству для сдерживания Китая в личных интересах и для сохранения своей гегемонии. Такие действия США нарушают принципы рыночной экономики, а также международные экономические и торговые правила. Кроме того, своими действиями Вашингтон подрывает стабильность цепочек производства и поставок и наносят ущерб интересам мировым корпорациям.
Мао Нин подчеркнула, что Китай выступает против такого подхода. Она также заявила, что проверка кибербезопасности является обычной практикой и соответствует закону, когда речь идет о проверке Китая в отношении компании Micron.
Ранее появилась информация, что США просят Южную Корею в случае запрета деятельности компании Micron в Китае, призвать своих производителей чипов не продавать их в этой стране.