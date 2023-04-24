Обзор иноСМИ: три сценария наступления ВСУ и «золотая неделя» для нефти

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Названы три сценария украинского наступления

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Мик Райан, недавно ушедший в отставку генерал австралийской армии, заявил Daily Mail, что Киев может воспользоваться одним из трех сценариев для своего наступления. Первый сценарий предполагает, что ВСУ могут провести одну крупную атаку, «используя все, что у них есть»; второй, что они могут разделить свои силы для одновременных атак на юге и востоке; или, в рамках третьего сценария, ВСУ могут устроить менее масштабные и не скоординированные атаки как на юге, так и на востоке.

Отставной генерал США Стивен Твитти считает, что Украина выберет третий вариант - тактику, которую он называет «съесть яблоко по одному укусу за раз». По его мнению, ранее украинцы преуспели в «небольших маневрах с использованием пехоты, бронетехники и артиллерии, чтобы атаковать на небольших участках и продвигаться вперед». Однако генерал Райан считает, что ВСУ выберут сочетание второго и третьего вариантов, но вряд ли первый сценарий - его трудно организовать, а России подготовку к такой атаке легко обнаружить и защититься от нее. По данным Daily Mail, для наступления Украина собирает до ста тысяч человек как минимум в 12, а возможно, и в 18 боевых бригадах. ВСУ получили около 200 западных танков, 800 бронетранспортеров и 150 артиллерийских орудий для вооружения девяти из этих бригад.

«Золотая неделя» в Китае поддержит нефть

Внимание мировых нефтетрейдеров приковано к следующей вехе в восстановлении экономики Китая - она ожидается в начале мая, когда китайские путешественники соберут чемоданы и полетят на отдых в «золотую неделю» (выходные в честь Дня труда). Об этом сообщает Bloomberg.

Около 170 миллионов китайцев отдыхали за границей в «золотую неделю» в 2019 году, до того, как разразилась пандемия. В прошлом году эта цифра упала до менее чем девяти миллионов - День труда пришелся на разгар карантина в Китае. Однако в этом году все должно измениться. В JPMorgan Chase & Co обратили внимание на прогнозы о росте количества авиаперевозок в КНР и подчеркнули, что потребление авиакеросина в Китае широко рассматривается как единственный крупный фактор роста мирового спроса на нефть в 2023 году.

CCTV: санкции против России ускорили дедолларизацию

Популярность дедолларизации в мире взлетела до высшей точки за последние годы: согласно неполным статистическим данным, включающим Бразилию, Малайзию, Гану, Россию, Францию, Австралию, страны, стремящиеся к валютной диверсификации в международных торговых расчетах, теперь есть на всех пяти континентах, сообщает CCTV.

Недавние слова президента Бразилии Лулы да Силвы выразили чаяния большинства стран: «Я знаю, что все привыкли пользоваться долларом, но в 21 веке мы можем идти другими путями». И это уже происходит: 17 апреля Бангладеш и Россия договорились использовать юани для оплаты российского проекта АЭС в стране, также в апреле Индия объявила, что торговля с Малайзией может осуществляться в индийских рупиях, а чуть раньше АСЕАН приняла план торговли в местных валютах. CCTV подчеркивает, что процесс дедолларизации ускорила «финансовая бомба» - санкции, введенные США против России, другие страны не хотят лишиться возможности пользоваться своими резервами.

В Британии выдали ордер на арест экс-супруги Аркадия Ротенберга

Бывшей жене российского миллиардера Аркадия Ротенберга Наталье Ротенберг грозит арест в Британии, пишет The Telegraph. Издание утверждает, что ордер был выдан после того, как она не явилась в суд по иску адвокатов, которые вели одно из дел в рамах ее бракоразводного процесса.

Иск против Натальи Ротенберг подала британская юридическая фирма Candey, ранее представлявшая ее интересы. По данным The Telegraph, Candey пытается взыскать со своей клиентки 11,5 тысячи фунтов стерлингов (около 1,1 миллиона рублей). Ранее судья приговорил женщину к трем неделям тюрьмы за неявку на два предыдущих слушания, но решение могли отменить, если бы она явилась на последнее заседание, отмечает The Telegraph. Брак Аркадия и Натальи Ротенбергов продлился с 2005-го по 2013 год, бракоразводный процесс проходил в суде Лондона.

Мир резко нарастил военные расходы

Стокгольмский международный институт исследования проблем мира (SIPRI) пришел к выводу, что в 2022 году мировые расходы на оборону достигли максимума за последние восемь лет, сообщает Aljazeera. Уровень глобальных оборонных расходов достиг 2,24 триллиона долларов на фоне украинского кризиса, подчеркивает портал.