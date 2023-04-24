МИД Франции вызовет посла Китая из-за его слов о Крыме

Посла Китая во Франции Лю Шайе вызовут в МИД страны из-за его слов о статусе Крыма и республик бывшего СССР. Об этом сообщает Le Monde.

По информации издания, в понедельник 24 апреля китайского дипломата вызовут во внешнеполитическое ведомство, где его примет глава кабинета французского министра иностранных дел Катрин Колонны Луис Васси. Отмечается, что Лю Шайе неоднократно вызывали в МИД Франции из-за его прошлых заявлений.