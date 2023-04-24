«Отмахнулся от суверенитета»: западные СМИ о словах китайского посла про Крым

Посол Китая во Франции Лю Шайе поставил под сомнение суверенитет стран бывшего СССР и заявил, что Крым всегда принадлежал России. Западные СМИ считают, что его слова грозят разрушить мирную инициативу Пекина по Украине.

В телеинтервью Лю заявил, что у стран бывшего СССР нет эффективного статуса в международном праве, так как не было заключено соглашение, конкретизирующее их статус суверенных государств.

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Также китайский дипломат подчеркнул, что Крым изначально принадлежал России и оказался в составе Украины лишь из-за решения советского лидера Никиты Хрущева передать полуостров Украинской ССР в 1954 году.

Позже около 80 европейских парламентариев в письме к главе МИД Франции призвали объявить Лю персоной нон грата из-за «отрицания суверенитета стран бывшего СССР».

Франция и страны Восточной Европы осудили высказывания посла Китая о том, что у постсоветских государств нет прочной основы для их суверенитета в соответствии с международным правом, пишет The Wall Street Journal.

По версии WSJ, слова Лю подрывают принцип китайского плана по мирному урегулированию на Украине, представленный в 2023 году. План включает 12 пунктов, в том числе требование уважать суверенитет всех стран, «больших и малых».

Эстония, Литва и Латвия потребовали от Пекина объяснений из-за слов Лю.

Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич сообщил, что его министерство вызвало уполномоченного поверенного в делах посольства Китая в Риге для дачи объяснений. Этот шаг согласован с Литвой и Эстонией.

«Если кто-то до сих пор задается вопросом, почему страны Балтии не доверяют Китаю "посредничество в мире на Украине", то вот китайский посол, утверждающий, что Крым - это Россия и что наша границы не имеют правового основания», - заявил глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

Politico отмечает, что скандал разразился прямо накануне встречи министров иностранных дел ЕС в Люксембурге, запланированной на 24 апреля, на повестке дня которой как раз стоят отношения Евросоюза с Китаем.