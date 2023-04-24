В Казахстане приняли решение по параду в честь Дня Победы

В Казахстане не будут проводить парад в честь Дня Победы. Как сообщили в Минобороны республики, это связано с экономией средств и решением других задач. О этом пишет ТАСС.

Также власти отказались от празднования Дня защитника Отечества, который в республики отмечают 7 мая.

«Проведение военного парада в Казахстане в 2023 году не планируется из расчета экономии бюджетных средств, а также в связи с необходимостью решения других задач», - отметили в ведомстве.

Так, в настоящее время приоритетом для республики является поддержание требуемого уровня боеготовности и мобильности подразделений Вооруженных сил Казахстана.