В Казахстане приняли решение по параду в честь Дня Победы
В Казахстане не будут проводить парад в честь Дня Победы. Как сообщили в Минобороны республики, это связано с экономией средств и решением других задач. О этом пишет ТАСС.
Также власти отказались от празднования Дня защитника Отечества, который в республики отмечают 7 мая.
«Проведение военного парада в Казахстане в 2023 году не планируется из расчета экономии бюджетных средств, а также в связи с необходимостью решения других задач», - отметили в ведомстве.
Так, в настоящее время приоритетом для республики является поддержание требуемого уровня боеготовности и мобильности подразделений Вооруженных сил Казахстана.
Ранее появилась информация, что в этом году в Москву на Парад Победы прибудет лишь президент Киргизии Садыр Жапаров. Он также проведет встречу с российским лидером Владимиром Путиным.