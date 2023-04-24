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Боррель: в ЕС не готовы согласовать новый пакет санкций против России

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Глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что главы МИД ЕС не готовы согласовать новые ограничения в отношении России. Соответствующее заявление он сделал по прибытии в Люксембург на встречу глав МИД ЕС. Его заявление транслировала внешнеполитическая служба Евросоюза, передает ТАСС.

Боррель: в ЕС не готовы согласовать новый пакет санкций против России
© globallookpress.com

Речь идет об одиннадцатом пакете санкций.

Боррель подчеркнул, что не может сейчас сказать, коснутся ли рестрикции Росатома.

«Сегодня мы не в той ситуации, чтобы согласовать новые санкции против России, мы продолжим обсуждение», - подчеркнул глава внешнеполитической службы ЕС.

Ранее газета Financial Times сообщила об отсутствии у Евросоюза планов вводить новые санкции в отношении России. По словам источника издания, если ЕС введет новые рестрикции, «исключений будет больше, чем мер».

Еврокомиссар по финансовой стабильности Мейрид МакГиннесс заявила о подготовке Евросоюзом 11-го пакета антироссийских санкций.

До этого Евросоюз собирался рассмотреть вопрос введения запрета на транзит ряда товаров через Россию в рамках 11-го пакета санкций. Отмечалось, что ограничения на транзит, возможно, будут распространяться на многочисленные высокотехнологичные товары.

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