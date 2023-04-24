Боррель: в ЕС не готовы согласовать новый пакет санкций против России

Глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что главы МИД ЕС не готовы согласовать новые ограничения в отношении России. Соответствующее заявление он сделал по прибытии в Люксембург на встречу глав МИД ЕС. Его заявление транслировала внешнеполитическая служба Евросоюза, передает ТАСС.

Речь идет об одиннадцатом пакете санкций.

Боррель подчеркнул, что не может сейчас сказать, коснутся ли рестрикции Росатома.

«Сегодня мы не в той ситуации, чтобы согласовать новые санкции против России, мы продолжим обсуждение», - подчеркнул глава внешнеполитической службы ЕС.

Ранее газета Financial Times сообщила об отсутствии у Евросоюза планов вводить новые санкции в отношении России. По словам источника издания, если ЕС введет новые рестрикции, «исключений будет больше, чем мер».

Еврокомиссар по финансовой стабильности Мейрид МакГиннесс заявила о подготовке Евросоюзом 11-го пакета антироссийских санкций.