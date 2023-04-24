В Австралии указали на преимущество КНР над США в Юго-Восточной Азии

«С 2018 года Китай увеличил свое преимущество над США с точки зрения общего влияния в Юго-Восточной Азии <…> Влияние Китая наиболее сильно в Лаосе, Камбодже и Мьянме, где он имеет большое географическое и экономическое преимущество перед Соединенными Штатами. США, с другой стороны, сохраняют более высокий уровень влияния, чем Китай, на Филиппинах и в Сингапуре, где у них более тесные оборонные и культурные связи», — отмечается в тексте.