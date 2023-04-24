Bloomberg: Белый дом раздражен планом Макрона по урегулированию конфликта на Украине

Власти США недовольны инициативой президента Франции Эмманюэля Макрона по урегулированию конфликта на Украине через посредничество Китая. Как сообщает ТАСС, об этом заявило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Согласно публикации, Белый дом раздражен тем, что французский лидер предложил свой план без предварительных консультаций с союзниками. Кроме того, Вашингтону не понравился подход Макрона к решению конфликта.

Также агентство заявило, что западные союзники критично отнеслись к плану французского президента. Они считают, что подобная стратегия угрожает расколом ЕС, а организация переговоров России и Украины при помощи Китая приведет к путанице в территориальных претензиях сторон.