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Bloomberg: Белый дом раздражен планом Макрона по урегулированию конфликта на Украине

Власти США недовольны инициативой президента Франции Эмманюэля Макрона по урегулированию конфликта на Украине через посредничество Китая. Как сообщает ТАСС, об этом заявило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Bloomberg: Белый дом раздражен планом Макрона по урегулированию конфликта на Украине
© globallookpress.com

Согласно публикации, Белый дом раздражен тем, что французский лидер предложил свой план без предварительных консультаций с союзниками. Кроме того, Вашингтону не понравился подход Макрона к решению конфликта.

Также агентство заявило, что западные союзники критично отнеслись к плану французского президента. Они считают, что подобная стратегия угрожает расколом ЕС, а организация переговоров России и Украины при помощи Китая приведет к путанице в территориальных претензиях сторон.

Ранее, 18 апреля, Bloomberg заявляла, что Макрон поручил своему советнику Эмманюэлю Бонну связаться с главой канцелярии Комиссии Центрального комитета Коммунистической партии Китая по иностранным делам Ван И для разработки программы, которая может стать основной будущих переговоров Москвы и Киева. Макрон якобы планирует обратиться к Пекину и предложить план, который поможет сторонам конфликта восстановить диалог.

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