Пока вы спали: опасность отступления ВСУ из Артемовска и застрявший в Индии самолет с россиянами

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ЕС готов расширить запрет на импорт украинских продуктов

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Еврокомиссия «неофициально» заявила о готовности расширить список сельхозпродукции, которая запрещена к импорту с Украины. Об этом со ссылкой на осведомленные источники в Брюсселе пишет радиостанция RMF FM.

Издание напомнило, что переговоры по вопросу импорта продовольствия, которые ведутся с Польшей, Словакией, Венгрией, Румынией и Болгарией, должны продолжиться на уровне министров сельского хозяйства, при этом «Еврокомиссия готова пойти на уступки».

В Севастополе отражена атака беспилотников

Российский флот отразил сегодня ночью атаку беспилотников на Севастополь. Об этом рассказал в своем Telegram-канале губернатор города Михаил Развожаев.

По его словам, атака была предпринята около 3.30 утра.

«Один дрон надводный уничтожили силы ППДО, второй взорвался сам. Все произошло на внешнем рейде, никакие объекты не повреждены», - пояснил глава города.

Зеленский рассказал об опасности отступления ВСУ из Артемовска

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что уход украинских военнослужащих из Артемовска (украинское название — Бахмут) позволит российским войскам продолжить наступление. Об этом он рассказал в интервью телеканалу Al Arabiya.

По мнению украинского лидера, отступление Вооруженных сил Украины из Бахмута поставит под удар Краматорск и Славянск. При этом Зеленский подчеркнул, что украинские военные готовятся к контрнаступлению.

Самолет с российскими туристами застрял в Индии

Рейс H9-891 Куала-Лумпур – Катманду с россиянами на борту вынужден был приземлиться в Индии из-за грозового облака и там «застрял» на 12 часов. Об этом пишет Telegram-канал Mash, публикуя соответствующие кадры.

По данным канала, пассажиров не выпускают на улицу или в аэропорт, а ночлег в гостинице не предоставляют из-за турнира по крикету. Также находящиеся на борту россияне пожаловались, что им не дают воды. А питание работники аэропорта пообещали организовать только тогда, когда откроется duty free.

Лавров приехал в Нью-Йорк