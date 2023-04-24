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40 минут назад

The Guardian: Запад начнет склонять Украину к переговорам с Россией осенью 2023 года

Российская Газета

Запад планирует начать склонять Украину к переговорам с Россией осенью нынешнего года. Об этом пишет британское издание The Guardian.

СМИ: Запад начнет склонять Украину к переговорам с РФ осенью 2023 года
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"Многие украинцы (в случае реализации этого сценария - Прим. ред.) почувствуют себя преданными", - резюмирует The Guardian.

Ранее подполковник ВС США в отставке Дэниел Дэвис заявлял, что официальный Вашингтон должен заставить Киев пойти на переговоры с Россией, дабы избежать полного уничтожения украинской армии. Вариантов победы для Украины нет, подчеркивал военный.

Президент Украины Владимир Зеленский в сентябре прошлого года подписал указ, в котором констатируется невозможность переговоров с Россией. Владимир Путин, в свою очередь, отмечал, что Москва никогда не отказывалась от диалога. По его словам, Киев "сам себе запретил вести переговоры". Путин назвал такой подход "несколько необычным".

В мире,Дэниел Дэвис,Владимир Зеленский,Владимир Путин,
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