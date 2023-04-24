СМИ: Запад начнет склонять Украину к переговорам с РФ осенью 2023 года

Запад планирует начать склонять Украину к переговорам с Россией осенью нынешнего года. Об этом пишет британское издание The Guardian.

Ранее подполковник ВС США в отставке Дэниел Дэвис заявлял, что официальный Вашингтон должен заставить Киев пойти на переговоры с Россией, дабы избежать полного уничтожения украинской армии. Вариантов победы для Украины нет, подчеркивал военный.

Президент Украины Владимир Зеленский в сентябре прошлого года подписал указ, в котором констатируется невозможность переговоров с Россией. Владимир Путин, в свою очередь, отмечал, что Москва никогда не отказывалась от диалога. По его словам, Киев "сам себе запретил вести переговоры". Путин назвал такой подход "несколько необычным".