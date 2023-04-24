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4 минуты назад

В Германии жестко раскритиковали политику Евросоюза

Lenta.ruиещё 2

Стремление Евросоюза повлиять на мировую ситуацию в будущем миропорядке является самообманом. В политическом плане ЕС «карлик», а в военном — «червяк», жестко раскритиковал немецкий журнал Focus политику блока.

В Германии жестко раскритиковали политику Евросоюза
Фото: lenta.rulenta.ru

«ЕС не является полноценным игроком в международных отношениях и не был им на протяжении десятилетий», — подчеркнуло издание.

Журналисты также указали, что Евросоюз играет весомую роль в мировой экономике, однако не обладает политическим единством и не способен себя защитить. Поэтому, как считает издание, Европа не сможет оказать никакого серьезного дипломатического влияния на международные процессы.

«В военном плане ЕС также сильно недоразвит. Ни одна европейская страна не может защитить себя самостоятельно и обеспечить безопасность и стабильность соседних государств. Вместе они на это также неспособны», — говорится в статье.

12 апреля министр финансов ФРГ Кристиан Линднер раскритиковал призывы президента Франции Эммануэля Макрона к усилению «европейского суверенитета». Немецкий политик указал на необходимость углубить сотрудничество с США. Линднер уверен, что Евросоюз и Соединенные Штаты являются ценностными партнерами.

В мире,Кристиан Линднер,Эммануэль Макрон,ЕС,
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