Токио осудил Москву за признание японской НПО нежелательной

В Токио заявили протест Москве из-за объявления НПО «Союз жителей островов Тисима и Хабомаи» нежелательной организацией, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление генерального секретаря японского правительства Хирокадзу Мацуно.

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По его словам, данная ситуация не совпадает с позицией Токио относительно островов Кунашир, Хабомаи, Шикотан и Итуруп. Мацуно напомнил, что данная НПО является организацией бывших жителей северных островов и их потомков. Организация проводила движение за подписание мирного договора между двумя странами.

Как отметил генсек, бывшие жители островов находятся в преклонном возрасте и мечтают, чтобы была решена территориальная проблема, а также возобновились посещения могил. По дипломатическим каналам было сделано представление России и заявлен протест, «так как это является неприемлемым».