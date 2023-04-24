Токио осудил Москву за признание японской НПО нежелательной

В Токио заявили протест Москве из-за объявления НПО «Союз жителей островов Тисима и Хабомаи» нежелательной организацией, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление генерального секретаря японского правительства Хирокадзу Мацуно.
По его словам, данная ситуация не совпадает с позицией Токио относительно островов Кунашир, Хабомаи, Шикотан и Итуруп. Мацуно напомнил, что данная НПО является организацией бывших жителей северных островов и их потомков. Организация проводила движение за подписание мирного договора между двумя странами.
Как отметил генсек, бывшие жители островов находятся в преклонном возрасте и мечтают, чтобы была решена территориальная проблема, а также возобновились посещения могил. По дипломатическим каналам было сделано представление России и заявлен протест, «так как это является неприемлемым».
21 апреля Генеральная прокуратура РФ признала нежелательной деятельность «Союза жителей островов Тисима и Хабомаи». В российском ведомстве сочли ее деятельность направленной на нарушение территориальной целостности РФ, так как целью организации является отторжение от России островов Кунашир, Итуруп и Малой Курильской гряды.