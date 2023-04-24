Названа доля поддерживающих кандидатуру Трампа республиканцев

Почти 70 процентов американских избирателей, поддерживающих Республиканскую партию, поддерживают выдвижение бывшего президента США Дональда Трампа кандидатом на высший государственный пост на предстоящих в 2024 году выборах, несмотря на обвинения в его адрес. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на результаты опроса общественного мнения.

Опрос был проведен 14-18 апреля, в нем приняли участие тысяча американских избирателей.

По данным опроса, 68 процентов республиканцев считают бывшего американского лидера единственным достойным претендентом на выдвижение кандидатом от партии. Отмечается, что, по мнению избирателей, обвинения в адрес Трампа носят политизированный характер и преследуют цель не допустить его избрания на пост главы Белого дома.

Против выдвижения Трампа на пост президента на фоне предъявленных ему обвинений высказались 26 процентов избирателей, поддерживающих республиканцев.