Yonhap: Южная Корея вернула Японию в список привилегированных торговых партнеров

Южная Корея вернула Японию в перечень привилегированных торговых партнеров, сообщает Yonhap со ссылкой южнокорейское Министерство торговли, промышленности и энергетики.

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Это позволит упростить процедуры, необходимые для экспорта стратегических товаров. Сеул исключил Токио из этого списка в 2019 году. Это стало ответом на аналогичный шаг Японии.

Включение в перечень сокращает объем документов и времени, которые требуются для экспорта товаров стратегического характера. Сейчас список состоит из 29 стран, включая Соединенные Штаты, Францию и Великобританию.