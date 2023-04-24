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14 минут назад

Yonhap: Южная Корея вернула Японию в список привилегированных торговых партнеров

Елена Прошина

Южная Корея вернула Японию в перечень привилегированных торговых партнеров, сообщает Yonhap со ссылкой южнокорейское Министерство торговли, промышленности и энергетики.

Yonhap: Южная Корея вернула Японию в список привилегированных торговых партнеров
Фото: PixabayPixabay

Это позволит упростить процедуры, необходимые для экспорта стратегических товаров. Сеул исключил Токио из этого списка в 2019 году. Это стало ответом на аналогичный шаг Японии.

Включение в перечень сокращает объем документов и времени, которые требуются для экспорта товаров стратегического характера. Сейчас список состоит из 29 стран, включая Соединенные Штаты, Францию и Великобританию.

Ранее японские власти отказались от экспортных ограничений на три вида материалов, необходимых для производства полупроводников и дисплеев. После этого Южная Корея отозвала жалобу, направленную во Всемирную торговую организацию.

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