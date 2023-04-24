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СМИ: из Судана в Иорданию эвакуировали более 340 человек

Более 340 граждан разных стран, в том числе Германии, Ирака, Сирии, и члены палестинской и иорданской диаспор прилетели в иорданскую столицу Амман из Судана, сообщает PETRA.

СМИ: из Судана в Иорданию эвакуировали более 340 человек
© EPA

По данным агентства, это случилось в рамках операции по эвакуации мирного населения из этой африканской страны, где продолжаются боестолкновения. В Аммане приземлились четыре иорданских самолета.

Тем временем, военнослужащие Соединенных Штатов останутся в Джибути, чтобы обеспечить безопасность американских госслужащих в Судане. Дополнительные силы готовы к отправке в случае такой необходимости, следует из заявления президента США Джо Байдена.

Ранее глава Агентства международного развития США Саманта Пауэр заявила, что в Кению направлена группа экспертов для координации отправки гуманитарной помощи в связи с ситуацией в Судане. В настоящее время определяются приоритетные потребности и решаются вопросы доставки гуманитарного груза.

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