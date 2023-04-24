СМИ: из Судана в Иорданию эвакуировали более 340 человек

Более 340 граждан разных стран, в том числе Германии, Ирака, Сирии, и члены палестинской и иорданской диаспор прилетели в иорданскую столицу Амман из Судана, сообщает PETRA.

По данным агентства, это случилось в рамках операции по эвакуации мирного населения из этой африканской страны, где продолжаются боестолкновения. В Аммане приземлились четыре иорданских самолета.

Тем временем, военнослужащие Соединенных Штатов останутся в Джибути, чтобы обеспечить безопасность американских госслужащих в Судане. Дополнительные силы готовы к отправке в случае такой необходимости, следует из заявления президента США Джо Байдена.