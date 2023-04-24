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15 минут назад

Украинцам выдвинули ультиматум на Кипре

Елена Прошина

Власти Кипра намерены выселить 3 тысячи украинских беженцев из отелей, в которых они проживают, в преддверии летнего туристического сезона, сообщает AlphaNews.

Украинцам выдвинули ультиматум на Кипре
Фото: ТАССТАСС

По данным портала, чиновники предъявили соответствующий «ультиматум» вынужденным переселенцам, которые находятся в 21 отеле по всей стране. Они должны выехать к 31 мая. Гостиницы, которые продолжат принимать беженцев с Украины после этого срока, будут определены по результатам тендера Министерства туризма Кипра.

Издание отмечает, что власти республики инициировали план по подбору работы для трудоспособных переселенцев из бывшей советской республики. При этом украинцы могут обратиться за субсидией на аренду жилья.

В настоящее время на Кипре зафиксировано соотношение 1,1 украинца со статусом временной защиты на 1000 жителей, второе место по этому показателю зафиксировано в Чехии (0,9 на 1000 жителей).

По информации Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев от 31 января, с 24 февраля 2022 года в европейские страны перебрались более 8 миллионов украинских беженцев, из них более 4,8 миллиона человек зарегистрировались в рамках национальных программ оказания помощи.

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