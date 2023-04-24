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В Венгрии назвали необходимым одобрение России для вступления Украины в НАТО

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Вице-спикер парламента Венгрии Дора Дуро назвала необходимым одобрение России для вступления Украины в Североатлантический альянс. Об этом она сообщила «Известиям».

В Венгрии назвали необходимым одобрение РФ для вступления Украины в НАТО
© Dado Ruvic / Reuters

По словам политика, членство Украины в НАТО без рисков начала полномасштабного вооруженного конфликта невозможно без одобрения этого шага Москвой, причем «в виде определенного соглашения».

«Мы не видим никаких обстоятельств, которые позволили бы нам поддержать расширение НАТО за счет Украины», —подчеркнула Дуро.

Ранее глава правительства Венгрии Виктор Орбан с удивлением отреагировал на слова генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что все члены альянса якобы согласны с вступлением Украины в военный блок. «Что?!» — написал он в Twitter в ответ на заявления секретаря.

20 апреля Столтенберг посетил Киев. В ходе встречи с президентом Владимиром Зеленским он заявил, что «полноправное место Украины — в евроатлантической семье» и в свое время она станет членом НАТО.

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