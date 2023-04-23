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Боррель раскритиковал заявления посла Китая о Крыме

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Глава дипломатии Европейского союза (ЕС) Жозеп Боррель раскритиковал заявления посла Китая во Франции Лю Шайе о Крыме и постсоветских странах. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.

Боррель раскритиковал заявления посла Китая о Крыме
© globallookpress.com

«Неприемлемые высказывания посла Китая во Франции, ставящие под сомнение суверенитет стран, ставших независимыми с распадом Советского Союза в 1991 году. ЕС может только предположить, что эти заявления не отражают официальную политику Китая», — заявил он.

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Ранее посол Китая во Франции Лю Шайе в эфире телеканала LCI заявил, что страны постсоветского пространства не имеют эффективного статуса в международном праве, поскольку отсутствует необходимое соглашение, конкретизирующее их статус суверенных стран. Также дипломат из КНР заметил, что Крым изначально принадлежал России и оказался в составе Украинской ССР лишь в 1954 году по воле советского лидера Никиты Хрущева.

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