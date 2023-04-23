Баку назвал легитимным решение об установке КПП на границе с Арменией

МИД Азербайджана назвал легитимным решение об установке контрольно-пропускного пункта на въезде на дорогу Лачин - Ханкенди (армянское название - Степанакерт) и расценил заявление внешнеполитического ведомства Армении в этой связи как попытку вмешательства во внутренние дела страны.

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"Заявление МИД Армении является очередной попыткой вмешательства во внутренние дела Азербайджана, и оно неприемлемо. <…> Легитимное решение азербайджанской стороны об установлении на своей суверенной территории пограничного контрольно-пропускного пункта соответствует всем принципам и нормам международного права", - говорится в распространенном в воскресенье комментарии МИД.

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Внешнеполитическое ведомство назвало необоснованными утверждения Еревана о нарушении Баку своих обязательств по трехстороннему заявлению.

"Согласно трехстороннему заявлению Азербайджан обязался гарантировать безопасность передвижения граждан, транспортных средств и грузов по дороге Лачин - Ханкенди. Это обязательство также включает предотвращение злоупотреблений Лачинской дорогой. Кроме того, организация КПП в начале дороги не создает изменений в режиме движения по дороге", - подчеркивается в комментарии.

В Баку также посчитали беспочвенными и абсурдными утверждения Еревана о том, что установление КПП преследует цель проведения "этнической чистки".

"Еще раз заявляем, что имеются соответствующие условия для прозрачного, безопасного и упорядоченного движения армянских жителей Карабахского региона Азербайджана через этот пункт в обоих направлениях", - отмечается в комментарии.

Как считают в МИД, заявление внешнеполитического ведомства Армении, "бойкотировавшей мирные переговоры, свидетельствует о ее намерении использовать случившееся как предлог для того, чтобы подорвать усилия по возобновлению переговоров".