Замминистра финансов США обсудил в Европе борьбу с обходом антироссийских санкций

Заместитель министра финансов США Брайен Нельсон, курирующий борьбу с терроризмом и финансовую разведку, обсудил с союзниками и партнерами Вашингтона в Европе меры по противодействию обходу антироссийских санкций. Об этом говорится в распространенном в воскресенье письменном заявлении американского Минфина по итогам поездки, в рамках которой чиновник с 16 по 22 апреля посетил Австрию, Германию, Италию и Швейцарию.

Так, Нельсон встретился с "представителями правительств, финансовых учреждений, гражданского общества и предпринимательских ассоциаций", чтобы обсудить "противодействие обходу антироссийских санкций и ограничение возможностей России получать средства" для проведения специальной военной операции на Украине. По версии Минфина США, во время консультаций замминистра проинформировал собеседников "о некоторых наиболее важных материалах, запасы которых Россия стремится пополнить".

"Он также рассказал о новых методах обхода санкций и других тревожных сигналах, указывающих на принимаемые Россией меры по приобретению продукции в обход санкций и экспортного контроля", - утверждают в американском ведомстве.

Кроме того, Нельсон встретился с представителями европейских банков, чтобы обсудить вопросы соблюдения ограничительных мер в отношении РФ и обмена информацией.