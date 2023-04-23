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ЕС начал эвакуировать своих дипломатов и граждан из Хартума

Евросоюз приступил к эвакуации дипломатов и граждан входящих в него стран из Хартума. Об этом сообщил в воскресенье глава Евросовета Шарль Мишель.

ЕС начал эвакуировать своих дипломатов и граждан из Хартума
© globallookpress.com

"Из Хартума началась эвакуация наших дипломатов и граждан [стран - членов] ЕС. Спасибо [главе дипломатии ЕС] Жозепу Боррелю и европейским дипломатам за их постоянные усилия и стойкость. Спасибо Франции за руководство этой работой и Джибути", - написал он в Twitter.

Ситуация в Судане обострилась из-за разногласий между командующим армией Абдель Фаттахом аль-Бурханом, который также руководит Суверенным советом, и главой сил быстрого реагирования Мухаммедом Хамданом Дагало (Хамидти), являющимся его заместителем в этом органе.

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