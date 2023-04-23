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Макрон допустил скорый приход к власти Ле Пен

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Президент Франции Эммануэль Макрон не исключил, что лидер парламентской фракции крайне правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен может возглавить страну. Об этом он заявил в интервью газете Parisien.

Макрон допустил скорый приход к власти Ле Пен
© РИА Новости

Макрон полагает, что Ле Пен может выиграть президентские выборы, которые состоятся через четыре года.

Такое развитие событий глава государства назвал нежелательным. По его словам, властям нужно выработать меры реагирования на кризисные ситуации.

Ле Пен в конце марта сообщила, что не собирается становиться во главе правительства Франции. Она допустила, что в четвертый раз выдвинет свою кандидатуру на президентских выборах.

Названа роковая ошибка Макрона на посту президента Франции

Согласно данным социологических опросов, 47% французов хотели бы видеть Ле Пен в президентском кресле. Рейтинг Макрона составил 42%, передает «Радиоточка НСН».

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