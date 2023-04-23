Свергнутый президент Судана сбежал из тюрьмы
Омар аль-Башир Кобер покинул её в сопровождении большого числа заключённых, сообщило агентство Al Araby в Twitter.
Недалеко от тюрьмы произошло столкновение Вооружённых сил Судана и сил быстрого реагирования.
После военного переворота в апреле 2019 года Омар аль-Башир был отстранён от власти. Он занимал пост главы государства более 30 лет. Переворот произошёл на фоне протестов, охвативших всю страну. Митингующие требовали от правительства аль-Башира добиться снижения цен, а также решить проблему с отключениями электричества, которые происходили каждую неделю.
В середине апреля этого года ситуация в стране обострилась из-за разногласий между Абделем Фаттахом аль-Бурханом, который возглавляет суверенный совет, и его заместителем Мохаммедом Дагло. Утром 15 апреля начались столкновения армии и спецназа. Погибли более 600 человек.