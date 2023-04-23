Свергнутый президент Судана сбежал из тюрьмы

Омар аль-Башир Кобер покинул её в сопровождении большого числа заключённых, сообщило агентство Al Araby в Twitter.

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Недалеко от тюрьмы произошло столкновение Вооружённых сил Судана и сил быстрого реагирования.

После военного переворота в апреле 2019 года Омар аль-Башир был отстранён от власти. Он занимал пост главы государства более 30 лет. Переворот произошёл на фоне протестов, охвативших всю страну. Митингующие требовали от правительства аль-Башира добиться снижения цен, а также решить проблему с отключениями электричества, которые происходили каждую неделю.