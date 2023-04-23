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Франция анонсировала поставки на Украину автобусов и судов

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Франция пообещала предоставить Украине большой пакет гуманитарной помощи. В него войдут школьные автобусы, катера и железнодорожные рельсы. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Минэкологии республики.

Франция анонсировала поставки на Украину автобусов и судов
© globallookpress.com

В Минэкологии пояснили, что ранее на Украину было поставлено 30 школьных автобусов. В дополнение к ним будут поставлены еще несколько машин.

В ведомстве уточнили, что окажут значительную поддержку в вопросе восстановления транспортной инфраструктуры Украины. В частности, Париж отправит 20 тыс. тонн рельсов.

Десять украинских авиадиспетчеров будут направлены в Национальную школу гражданской авиации, отметили в пресс-службе.

Кроме того, украинским партнерам будут поставлены лоцманские катера и десять полуторатонных электрогенераторов.

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