Франция анонсировала поставки на Украину автобусов и судов

Франция пообещала предоставить Украине большой пакет гуманитарной помощи. В него войдут школьные автобусы, катера и железнодорожные рельсы. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Минэкологии республики.

В Минэкологии пояснили, что ранее на Украину было поставлено 30 школьных автобусов. В дополнение к ним будут поставлены еще несколько машин.

В ведомстве уточнили, что окажут значительную поддержку в вопросе восстановления транспортной инфраструктуры Украины. В частности, Париж отправит 20 тыс. тонн рельсов.

Десять украинских авиадиспетчеров будут направлены в Национальную школу гражданской авиации, отметили в пресс-службе.