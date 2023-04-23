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Румыния начнет пломбировать украинские транзитные грузы с зерном

Румыния начнет пломбировать украинские транзитные грузы с сельскохозяйственной продукцией. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Государственную службу Украины по транспортной безопасности.

Румыния начнет пломбировать украинские транзитные грузы с зерном
© РИА Новости

Сообщается, что румынские таможенники начнут ставить пломбы на украинские транзитные вагоны и грузовики с понедельника, 24 апреля.

Перевозчикам необходимо будет подготовить грузовики к пломбированию перед подъездом к границе.

Данное решение приняли по итогам встречи министра сельского хозяйства Румынии и его украинского коллеги.

В середине апреля власти Польши, Болгарии, Словакии и Венгрии ввели запрет на ввоз украинского зерна и другой сельскохозяйственной продукции. Наплыв украинского зерна вызвал проблемы у фермеров стран Восточной Европы. Они несут убытки из-за затоваривания рынка.

Румыния осталась единственной страной, граничащей с Украиной, не вводившей запрет на импорт украинской продукции.

Ранее стало известно, что Еврокомиссия готовится запретить импорт кукурузы, пшеницы, подсолнечника и рапса с Украины.

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