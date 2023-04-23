Боррель призвал направить корабли ЕС в Тайваньский пролив

Глава евродипломатии Жозеп Боррель призвал направить корабли входящих в Североатлантический альянс европейских государств на патрулирование Тайваньского пролива. Об этом пишет The Guardian.

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Отмечается, что острове располагается производственная площадка, на которой специалисты высокого класса компании TSMC занимаются изучением и производством полупроводниковых изделий, востребованных на мировом рынке.

Боррель подчеркнул, что Тайвань имеет для Европы ключевое значение. Он важен с моральной, экономической и технологической точек зрения, является важной частью европейского геостратегического периметра.

На фоне этого, пояснил дипломат, европейским странам следует направить свои корабли в Тайваньский пролив, с тем, чтобы обеспечить свободу судоходства в макрорегионе.