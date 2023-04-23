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1 час назад

Боррель призвал направить корабли ЕС в Тайваньский пролив

Илья Родин

Глава евродипломатии Жозеп Боррель призвал направить корабли входящих в Североатлантический альянс европейских государств на патрулирование Тайваньского пролива. Об этом пишет The Guardian.

Боррель призвал направить корабли ЕС в Тайваньский пролив
Фото: 

Отмечается, что острове располагается производственная площадка, на которой специалисты высокого класса компании TSMC занимаются изучением и производством полупроводниковых изделий, востребованных на мировом рынке.

Тайвань заявил о рисках для мировой торговли в случае войны с Китаем

Боррель подчеркнул, что Тайвань имеет для Европы ключевое значение. Он важен с моральной, экономической и технологической точек зрения, является важной частью европейского геостратегического периметра.

На фоне этого, пояснил дипломат, европейским странам следует направить свои корабли в Тайваньский пролив, с тем, чтобы обеспечить свободу судоходства в макрорегионе.

Ранее сообщалось, что американские эксперты раскритиковали высказывания президента Франции Эммануэля Макрона о тайваньской проблеме. Они заявили, что США обязаны отреагировать на слова французского лидера о нежелании республики участвовать в конфликте Вашингтона и Пекина из-за Тайваня.

В мире,Армия,Жозеп Боррель,Эммануэль Макрон,НАТО,ЕС,
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