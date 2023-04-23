Вучич рассказал о строительстве центров в память жертв фашизма

В Сербии и Республике Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) построят два мемориальных центра в память жертв фашизма во Второй мировой войне. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич, сообщает РИА Новости.

В воскресенье президент Сербии и глава РС БиГ Милорад Додик совместно с послом РФ Игорем Калабуховым почтили память жертв лагеря Доня-Градина.

В лагере Вучич сделал заявление о строительстве мемориальных комплексов в Доня-Градине и Белграде.

«Чтобы каждый иностранец… знал, какие страшные преступления совершались в Ясеноваце против людей, лишь потому, что они - сербы и православные», - сказал Вучич.

Лагерь Доня-Градина и хорватский концлагерь Ясеновац разделяет река Сава. Комплекс лагерей простирался на 210 квадратных километров. Там хорватские фашисты-усташи уничтожали сербов, евреев и цыган.