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Маск заявил, что отправил Украине $100 млн

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Илон Маск в воскресенье сообщил, что передал Украине $100 млн.

Маск озвучил переданную им Украине сумму
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"Я пожертвовал $100 млн Украине, а сколько ты пожертвовал? Кстати, мы отказались от денег Министерства обороны [США]", - ответил он в Twitter писателю Стивену Кингу, который рекомендовал Маску передать его синюю галочку фонду, который оказывает помощь Украине.

Маск рассказал о том, когда пройдут следующие испытания Starship

Ранее администрация Twitter начала удалять синие галочки, свидетельствующие о подлинности аккаунтов, из учетных записей пользователей, которые не приобрели подписку Twitter Blue. Из известных людей такие галочки уже потеряли фотомодель Ким Кардашьян, основатель компании Microsoft Билл Гейтс, Папа Римский Франциск.

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