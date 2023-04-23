Маск озвучил переданную им Украине сумму

"Я пожертвовал $100 млн Украине, а сколько ты пожертвовал? Кстати, мы отказались от денег Министерства обороны [США]", - ответил он в Twitter писателю Стивену Кингу, который рекомендовал Маску передать его синюю галочку фонду, который оказывает помощь Украине.
Ранее администрация Twitter начала удалять синие галочки, свидетельствующие о подлинности аккаунтов, из учетных записей пользователей, которые не приобрели подписку Twitter Blue. Из известных людей такие галочки уже потеряли фотомодель Ким Кардашьян, основатель компании Microsoft Билл Гейтс, Папа Римский Франциск.