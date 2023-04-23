Папа Римский призвал остановить боевые действия и насилие в Судане

Столкновения между военными Судана и Силами быстрого реагирования республики начались еще 15 апреля. Боевые действия охватили столицу государства и другие регионы страны. По данным местных СМИ, в результате столкновений погибли как минимум 56 человек, а пострадали почти 600. При этом суданские военные утверждают, что ситуация в республики стабилизировалась, но Силы быстрого реагирования страны говорят об обратном, заявляя о захвате воинских частей.