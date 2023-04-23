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7 минут назад

Папа Римский призвал остановить боевые действия и насилие в Судане

Газета.Ru

Папа Римский Франциск призвал завершить сопровождающиеся насилием боевые столкновения в Судане. Его слова передает РИА Новости.

Папа Римский призвал остановить боевые действия и насилие в Судане
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Призываю к скорейшему прекращению насилия и возобновлению пути диалога», — заявил понтифик по окончании воскресной проповеди.

По его оценке, обстановка в стране продолжает оставаться тяжелой.

«Я приглашаю всех помолиться за наших суданских братьев и сестер», — сказал папа Римский.

Ранее глава МИД Италии Таяни выступил за возобновление политического диалога и остановку боевых действий в Судане.

Столкновения между военными Судана и Силами быстрого реагирования республики начались еще 15 апреля. Боевые действия охватили столицу государства и другие регионы страны. По данным местных СМИ, в результате столкновений погибли как минимум 56 человек, а пострадали почти 600. При этом суданские военные утверждают, что ситуация в республики стабилизировалась, но Силы быстрого реагирования страны говорят об обратном, заявляя о захвате воинских частей.

В мире,ФРАНЦИСК,
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