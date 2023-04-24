На Украине сгорел храм УПЦ из-за поджога

В Черновицкой области Украины в результате поджога сгорел храм Украинской православной церкви (УПЦ). О случившемся пожаре в ночь на понедельник, 24 апреля, сообщила пресс-служба Черновицко-Буковинской епархии УПЦ в своем Telegram.

«Подожгли храм этой ночью профессионально, без шансов на спасение», — сказано в публикации. Речь идет о храме преподобного Иова Почаевского в селе Милиево Вижницкого района области.

В УПЦ добавили, что факт поджога подтвердили в полиции. Сотрудники правоохранительных органов провели следственные действия и смогли задержать подозреваемого. По версии следствия, им оказался 34-летний житель села Испас.