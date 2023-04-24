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На Украине сгорел храм УПЦ из-за поджога

В Черновицкой области Украины в результате поджога сгорел храм Украинской православной церкви (УПЦ). О случившемся пожаре в ночь на понедельник, 24 апреля, сообщила пресс-служба Черновицко-Буковинской епархии УПЦ в своем Telegram.

На Украине сгорел храм УПЦ из-за поджога
© Lenta.ru

«Подожгли храм этой ночью профессионально, без шансов на спасение», — сказано в публикации. Речь идет о храме преподобного Иова Почаевского в селе Милиево Вижницкого района области.

В УПЦ добавили, что факт поджога подтвердили в полиции. Сотрудники правоохранительных органов провели следственные действия и смогли задержать подозреваемого. По версии следствия, им оказался 34-летний житель села Испас.

14 апреля в населенном пункте Гута-Межигорская в Киевской области сгорел храм Святой Матроны, принадлежавший канонической УПЦ. Сообщение о возгорании поступило в оперативно-диспетчерскую службу Вышгородского района в 20:50 по московскому времени. Прибывшие на место спецслужбы установили, что здание горело по всей площади.

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